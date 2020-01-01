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Snapdragon 652 против Helio P20

Snapdragon 652
Snapdragon 652
VS
Helio P20
Helio P20

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 652 (с графикой Adreno 510) и MediaTek Helio P20 (Mali-T880 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 652
  • Показывает в 4.5 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • На 16% выше пропускная способность памяти (14.9 против 12.8 Гбит/с)
Преимущества MediaTek Helio P20
  • Меньший размер транзистора (16 против 28 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 50%)
  • На 28% выше частота процессора (2300 против 1800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 652 +51%
258
Helio P20
171
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 652 +13%
987
Helio P20
873
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 652 и Helio P20

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ 512 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 28 нм 16 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 4 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 510 Mali-T880 MP2
Архитектура Adreno 500 Midgard
Частота GPU 600 МГц 900 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 128 -
FLOPS 153 Гфлопс 34 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 12.8 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X8 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 5 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2015 года Февраль 2016 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MSM8976 MT6757
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 652 Сайт MediaTek Helio P20

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Комментарии

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