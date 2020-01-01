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Snapdragon 652 против Helio X20

Snapdragon 652
Snapdragon 652
VS
Helio X20
Helio X20

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 652 (Adreno 510) с его более новым соперником в лице 10-ядерного MediaTek Helio X20 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 652
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Показывает на 25% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 16% выше пропускная способность памяти (14.9 против 12.8 Гбит/с)
Преимущества MediaTek Helio X20
  • Меньший размер транзистора (20 против 28 нанометров)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 30%)
  • На 17% выше частота процессора (2100 против 1800 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11.1)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 652 +22%
987
Helio X20
809
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 652 и Helio X20

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.1 ГГц – Cortex-A72
4x 1.85 ГГц – Cortex-A53
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 10
Частота 1800 МГц 2100 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ -
Техпроцесс 28 нм 20 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 510 Mali-T880 MP4
Архитектура Adreno 500 Midgard
Частота GPU 600 МГц 780 МГц
Ядер - 4
Количество ALU 128 -
FLOPS 153 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 12.8 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 25МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X8 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2015 года Май 2015 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MSM8976 MT6797
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 652 Сайт MediaTek Helio X20

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4 (66.7%)
2 (33.3%)
Всего проголосовало: 6

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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