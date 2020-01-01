Snapdragon 652 против Helio X20
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 652 (Adreno 510) с его более новым соперником в лице 10-ядерного MediaTek Helio X20 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
25
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 652
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Показывает на 25% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 16% выше пропускная способность памяти (14.9 против 12.8 Гбит/с)
Преимущества MediaTek Helio X20
- Меньший размер транзистора (20 против 28 нанометров)
- Имеет на 2 ядра больше
- Выше частота графического ускорителя (на 30%)
- На 17% выше частота процессора (2100 против 1800 МГц
- Более новая версия DirectX (11.2 vs 11.1)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
258
Helio X20 +3%
265
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 652 +22%
987
809
AnTuTu Benchmark 8
99413
н/д
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.1 ГГц – Cortex-A72
4x 1.85 ГГц – Cortex-A53
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|10
|Частота
|1800 МГц
|2100 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|256 КБ
|-
|Техпроцесс
|28 нм
|20 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 510
|Mali-T880 MP4
|Архитектура
|Adreno 500
|Midgard
|Частота GPU
|600 МГц
|780 МГц
|Ядер
|-
|4
|Количество ALU
|128
|-
|FLOPS
|153 Гфлопс
|122 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11.1
|11.2
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 12.8 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|2560 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 13МП
|1x 25МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X8
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2015 года
|Май 2015 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MSM8976
|MT6797
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 652
|Сайт MediaTek Helio X20
Опрос
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