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Snapdragon 652 против Snapdragon 429

Snapdragon 652
Snapdragon 652
VS
Snapdragon 429
Snapdragon 429

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 652 (Adreno 510) с его более новым соперником в лице 4-ядерного Snapdragon 429 (Adreno 504). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 652
  • Показывает в 3.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 6.4 Гбит/с)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 33%)
  • Набирает больше (на 20%) баллов в AnTuTu 8 – 98K vs 82K
Преимущества Qualcomm Snapdragon 429
  • Более новый - выпущен на 3 года и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • На 8% выше частота процессора (1950 против 1800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 652 +20%
98420
Snapdragon 429
82250

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 652 и Snapdragon 429

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 4x 1.95 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 1800 МГц 1950 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ -
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. -
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 510 Adreno 504
Архитектура Adreno 500 Adreno 500
Частота GPU 600 МГц 450 МГц
Вычислительных блоков 1 1
Шейдерных блоков 128 96
FLOPS 153 Гфлопс 48.6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.1 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 6.4 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 1600 x 900
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 16МП, 2x 8МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265, AV1, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X8 X6
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2015 года Июнь 2018 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели MSM8976 SDM429
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 652 Сайт Qualcomm Snapdragon 429

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Комментарии

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