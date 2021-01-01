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Snapdragon 652 против Snapdragon 480

Snapdragon 652
VS
Snapdragon 480
Snapdragon 652
Snapdragon 480

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 652 (с графикой Adreno 510) и Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Более новый - выпущен на 5 лет позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 28 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)
  • Набирает больше (на 28%) баллов в AnTuTu 8 – 126K vs 98K
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц
  • На 14% выше пропускная способность памяти (17 против 14.9 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 652
vs
Snapdragon 480

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 652
98966
Snapdragon 480 +28%
126951
CPU 40781 -
GPU 19716 -
Memory 22996 -
UX 10216 -
Total score 98966 126951

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 52.7 Mpixels/s -
Face detection 7.81 images/s -
Speech recognition 20.2 words/s -
Machine learning 12.7 images/s -
Camera shooting 5.67 images/s -
HTML 5 0.96 Mnodes/s -
SQLite 281.25 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 652 и Snapdragon 480

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L1 256 КБ -
Техпроцесс 28 нм 8 нм
Количество транзисторов 1 млрд. -
TDP - 3 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 510 Adreno 619
Архитектура Adreno 500 Adreno 600
Частота GPU 600 МГц 825 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 128 128
FLOPS 153 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 686
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 64МП, 2x 25МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X8 X51
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Февраль 2015 года Январь 2021 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели MSM8976 SM4350
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 652 Сайт Qualcomm Snapdragon 480

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Комментарии

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