Snapdragon 652 против Snapdragon 480
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 652 (с графикой Adreno 510) и Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
- Более новый - выпущен на 5 лет позже
- Меньший размер транзистора (8 против 28 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 38%)
- Набирает больше (на 28%) баллов в AnTuTu 8 – 126K vs 98K
- На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц
- На 14% выше пропускная способность памяти (17 против 14.9 Гбит/с)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|40781
|-
|GPU
|19716
|-
|Memory
|22996
|-
|UX
|10216
|-
|Total score
|98966
|126951
GeekBench 5
Single-Core Score
261
Snapdragon 480 +50%
391
Multi-Core Score
987
Snapdragon 480 +45%
1432
|Image compression
|52.7 Mpixels/s
|-
|Face detection
|7.81 images/s
|-
|Speech recognition
|20.2 words/s
|-
|Machine learning
|12.7 images/s
|-
|Camera shooting
|5.67 images/s
|-
|HTML 5
|0.96 Mnodes/s
|-
|SQLite
|281.25 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 652 и Snapdragon 480
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|256 КБ
|-
|Техпроцесс
|28 нм
|8 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|-
|TDP
|-
|3 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 510
|Adreno 619
|Архитектура
|Adreno 500
|Adreno 600
|Частота GPU
|600 МГц
|825 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|128
|128
|FLOPS
|153 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11.1
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 686
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 13МП
|1x 64МП, 2x 25МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X8
|X51
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 15
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|4.1
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2015 года
|Январь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|MSM8976
|SM4350
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 652
|Сайт Qualcomm Snapdragon 480
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