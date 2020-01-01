Snapdragon 652 против Snapdragon 636
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 652 (с графикой Adreno 510) и Snapdragon 636 (Adreno 509). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 636
- Более новый - выпущен на 2 года и 8 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 50%) баллов в AnTuTu 8 – 148K vs 99K
- Выше частота графического ускорителя (на 20%)
- Показывает на 20% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новая версия DirectX (12.1 vs 11.1)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
258
Snapdragon 636 +6%
274
Geekbench 5 (многоядерный)
987
Snapdragon 636 +14%
1127
AnTuTu Benchmark 8
99413
Snapdragon 636 +50%
148783
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.6 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|256 КБ
|-
|Техпроцесс
|28 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 510
|Adreno 509
|Архитектура
|Adreno 500
|Adreno 500
|Частота GPU
|600 МГц
|720 МГц
|Количество ALU
|128
|128
|FLOPS
|153 Гфлопс
|184 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11.1
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4
|Частота памяти
|933 МГц
|1333 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 680
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 13МП
|1x 24МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X8
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2015 года
|Октябрь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MSM8976
|SDM636
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 652
|Сайт Qualcomm Snapdragon 636
Опрос
4 (26.7%)
11 (73.3%)
Всего проголосовало: 15
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