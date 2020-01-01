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Snapdragon 652 против Snapdragon 650

Snapdragon 652
Snapdragon 652
VS
Snapdragon 650
Snapdragon 650

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 652 (Adreno 510) с его соперником в лице 6-ядерного Snapdragon 650 (Adreno 510). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 652
  • Имеет на 2 ядра больше

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 652 и Snapdragon 650

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 2x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 6
Частота 1800 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ 16 КБ
Кэш L2 - 256 КБ
Техпроцесс 28 нм 28 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 510 Adreno 510
Архитектура Adreno 500 Adreno 500
Частота GPU 600 МГц 600 МГц
Количество ALU 128 128
FLOPS 153 Гфлопс 153 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.1 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon V56
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X8 X8
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2015 года Февраль 2015 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MSM8976 MSM8956
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 652 Сайт Qualcomm Snapdragon 650

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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