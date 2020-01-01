Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 660 (Adreno 512) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.