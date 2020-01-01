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Snapdragon 660 против A12 Bionic

Snapdragon 660
Snapdragon 660
VS
A12 Bionic
A12 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 660 (Adreno 512) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A12 Bionic
  • Показывает в 4.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.6 раза) баллов в AnTuTu 8 – 405K vs 157K
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 14.9 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
  • На 13% выше частота процессора (2490 против 2200 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 660
339
A12 Bionic +235%
1135
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 660
1319
A12 Bionic +124%
2954
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 660
157824
A12 Bionic +157%
405980

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 660 и A12 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 6
Частота 2200 МГц 2490 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 1 МБ 8 МБ
Техпроцесс 14 нм 7 нм
Количество транзисторов 1.75 млрд. 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 512 Apple A12 Bionic GPU
Архитектура Adreno 500 -
Частота GPU 850 МГц -
Ядер - 4
Количество ALU 128 -
FLOPS 217 Гфлопс 1000 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 1x 64 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Да
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC Protected AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2017 года Сентябрь 2018 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SDM660 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 660 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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