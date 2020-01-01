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Snapdragon 660 против A12X Bionic

Snapdragon 660
Snapdragon 660
VS
A12X Bionic
A12X Bionic

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 660 (с графикой Adreno 512) и Apple A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Apple A12X Bionic
  • Показывает в 6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 4 раза) баллов в AnTuTu 8 – 631K vs 157K
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (31 против 14.9 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
  • На 14% выше частота процессора (2500 против 2200 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 660
339
A12X Bionic +232%
1124
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 660
1319
A12X Bionic +252%
4640
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 660
157824
A12X Bionic +300%
631952

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 660 и A12X Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 4x 2.5 ГГц – Vortex
4x 1.59 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 2048 КБ
Кэш L2 1 МБ 8 МБ
Техпроцесс 14 нм 7 нм
Количество транзисторов 1.75 млрд. 10 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 512 Apple A12X Bionic GPU
Архитектура Adreno 500 -
Частота GPU 850 МГц -
Ядер - 7
Количество ALU 128 -
FLOPS 217 Гфлопс 1300 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 64 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 31 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Да
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 350 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2017 года Октябрь 2018 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SDM660 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 660 -

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Комментарии

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