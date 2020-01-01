Snapdragon 660 против A13 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 660 (Adreno 512) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
93
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
78
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A13 Bionic
- Набирает существенно больше (в 3 раза) баллов в AnTuTu 8 – 477K vs 157K
- Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
- Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
- На 21% выше частота процессора (2660 против 2200 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
- Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
339
A13 Bionic +297%
1346
Geekbench 5 (многоядерный)
1319
A13 Bionic +171%
3571
AnTuTu Benchmark 8
157824
A13 Bionic +202%
477091
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2200 МГц
|2660 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|-
|48 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|4 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|1.75 млрд.
|8.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 512
|Apple A13 Bionic GPU
|Архитектура
|Adreno 500
|-
|Частота GPU
|850 МГц
|-
|Ядер
|-
|4
|Количество ALU
|128
|-
|FLOPS
|217 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|2.1
|Версия DirectX
|12
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|-
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Yes, Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|2688 x 1242
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Модем
|X12
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 220 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2017 года
|Сентябрь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SDM660
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 660
|-
Опрос
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