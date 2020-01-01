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Snapdragon 660 против A13 Bionic

Snapdragon 660
Snapdragon 660
VS
A13 Bionic
A13 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 660 (Adreno 512) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A13 Bionic
  • Набирает существенно больше (в 3 раза) баллов в AnTuTu 8 – 477K vs 157K
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
  • На 21% выше частота процессора (2660 против 2200 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 660
339
A13 Bionic +297%
1346
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 660
1319
A13 Bionic +171%
3571
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 660
157824
A13 Bionic +202%
477091

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 660 и A13 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2200 МГц 2660 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 48 КБ
Кэш L2 1 МБ 4 МБ
Техпроцесс 14 нм 7 нм
Количество транзисторов 1.75 млрд. 8.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 512 Apple A13 Bionic GPU
Архитектура Adreno 500 -
Частота GPU 850 МГц -
Ядер - 4
Количество ALU 128 -
FLOPS 217 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.1
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Yes, Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 220 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2017 года Сентябрь 2019 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SDM660 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 660 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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