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Snapdragon 660 против A14 Bionic

Snapdragon 660
Snapdragon 660
VS
A14 Bionic
A14 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 660 (Adreno 512) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A14 Bionic
  • Набирает существенно больше (в 3.9 раза) баллов в AnTuTu 8 – 607K vs 156K
  • В 2.9 раза выше пропускная способность памяти (42.7 против 14.9 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (5 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 3 года и 5 месяцев позже
  • На 36% выше частота процессора (2990 против 2200 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 660
337
A14 Bionic +375%
1602
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 660
1337
A14 Bionic +191%
3895
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 660
156744
A14 Bionic +288%
607676

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 660 и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 2x 2.99 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
Количество ядер 8 6
Частота 2200 МГц 2990 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.4-A
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 14 нм 5 нм
Количество транзисторов 1.75 млрд. 11.8 млрд.
TDP 9 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 512 Apple GPU
Архитектура Adreno 500 -
Частота GPU 850 МГц -
Вычислительных блоков 1 4
Шейдерных блоков 128 -
FLOPS 217 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 -
Версия OpenCL 1.2 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 42.7 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП -
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2017 года Сентябрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SDM660 APL1W01
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 660 -

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