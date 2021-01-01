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Snapdragon 660 против A15 Bionic

Snapdragon 660
VS
A15 Bionic
Snapdragon 660
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 660 (Adreno 512) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Набирает существенно больше (в 4 раза) баллов в AnTuTu 9 – 812K vs 204K
  • Меньший размер транзистора (5 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 4 года и 5 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 78%)
  • На 45% выше частота процессора (3200 против 2200 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 660
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 660
204347
A15 Bionic +298%
812406
CPU 68288 216265
GPU 35535 339795
Memory 38070 112472
UX 59108 133063
Total score 204347 812406
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 660
337
A15 Bionic +419%
1750
Multi-Core Score
Snapdragon 660
1334
A15 Bionic +254%
4728
Image compression 88.7 Mpixels/s -
Face detection 12 images/s -
Speech recognition 24.1 words/s -
Machine learning 18.3 images/s -
Camera shooting 11 images/s -
HTML 5 1.76 Mnodes/s -
SQLite 487.4 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 660 и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 2200 МГц 3200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.5-A
Кэш L2 2 МБ 8 МБ
Техпроцесс 14 нм 5 нм
Количество транзисторов 1.75 млрд. 15 млрд.
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 512 Apple GPU
Архитектура Adreno 500 -
Частота GPU 850 МГц 1511 МГц
Вычислительных блоков 1 5
Шейдерных блоков 128 -
FLOPS 217 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X -
Частота памяти 1866 МГц 2750 МГц
Шина 2x 32 Бит -
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Май 2017 года Сентябрь 2021 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SDM660 APL1W05
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 660 -

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Комментарии

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