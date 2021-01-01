Snapdragon 660 против A15 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 660 (Adreno 512) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
99
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
96
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
97
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
- Набирает существенно больше (в 4 раза) баллов в AnTuTu 9 – 812K vs 204K
- Меньший размер транзистора (5 против 14 нанометров)
- Более новый - выпущен на 4 года и 5 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 78%)
- На 45% выше частота процессора (3200 против 2200 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|68288
|216265
|GPU
|35535
|339795
|Memory
|38070
|112472
|UX
|59108
|133063
|Total score
|204347
|812406
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
337
A15 Bionic +419%
1750
Multi-Core Score
1334
A15 Bionic +254%
4728
|Image compression
|88.7 Mpixels/s
|-
|Face detection
|12 images/s
|-
|Speech recognition
|24.1 words/s
|-
|Machine learning
|18.3 images/s
|-
|Camera shooting
|11 images/s
|-
|HTML 5
|1.76 Mnodes/s
|-
|SQLite
|487.4 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 660 и A15 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2200 МГц
|3200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.5-A
|Кэш L2
|2 МБ
|8 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|1.75 млрд.
|15 млрд.
|TDP
|9 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 512
|Apple GPU
|Архитектура
|Adreno 500
|-
|Частота GPU
|850 МГц
|1511 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|5
|Шейдерных блоков
|128
|-
|FLOPS
|217 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|-
|Частота памяти
|1866 МГц
|2750 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Модем
|X12
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2017 года
|Сентябрь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SDM660
|APL1W05
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 660
|-
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