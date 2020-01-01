Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 660 vs Kirin 658 – что лучше?

Snapdragon 660 против Kirin 658

Snapdragon 660
Snapdragon 660
VS
Kirin 658
Kirin 658

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 660 (с графикой Adreno 512) и HiSilicon Kirin 658 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
  • Показывает в 5.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества HiSilicon Kirin 658
  • На 7% выше частота процессора (2350 против 2200 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 660 +77%
339
Kirin 658
191
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 660 +56%
1319
Kirin 658
843
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 660
157824
Kirin 658
н/д

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 660 и Kirin 658

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 4x 2.35 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2350 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 1 МБ -
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 1.75 млрд. 4 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 512 Mali-T830 MP2
Архитектура Adreno 500 Midgard
Частота GPU 850 МГц 900 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 128 -
FLOPS 217 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Май 2017 года Март 2017 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM660 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 660 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 658 с Snapdragon 660, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях