Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 660 vs Kirin 710 – что лучше?

Snapdragon 660 против Kirin 710

Snapdragon 660
Snapdragon 660
VS
Kirin 710
Kirin 710

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 660 (с графикой Adreno 512) и HiSilicon Kirin 710 (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
Преимущества HiSilicon Kirin 710
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
  • Показывает на 4% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 660 +10%
1319
Kirin 710
1202
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 660
157824
Kirin 710 +1%
159540

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 660 и Kirin 710

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 1 МБ 512 КБ
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 1.75 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 512 Mali-G51
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 850 МГц 1000 МГц
Ядер - 4
Количество ALU 128 -
FLOPS 217 Гфлопс 225 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2017 года Июль 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM660 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 660 Сайт HiSilicon Kirin 710

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
110 (55%)
90 (45%)
Всего проголосовало: 200

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 710 с Snapdragon 660, или задавайте вопросы
Hulio 27 июля 2020 21:03
Купил телефон на 710 Производительности хватает с головой Раньше с недоверием относился ко всему остальному кроме снапдаконов.... Трудно одекватно оценивать когда из каждого экрана тебе продолжает ссать в уши толпы маркетологов,яблокодрочеров, обзорщиков которые телефон тестируют 15минут.... У меня если что в детстве тамагочи был тетрис и денди.... Мне нравится современная техника ОНА ВСЯ ПЛЮС МИНУС ЛУЧШЕЕ ЧТО Я КОГДА ЛИБО ВИДЕЛ
+1 Ответить
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях