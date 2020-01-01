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Snapdragon 660 против Kirin 960

Snapdragon 660
Snapdragon 660
VS
Kirin 960
Kirin 960

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 660 (с графикой Adreno 512) и HiSilicon Kirin 960 (Mali-G71 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.3)
Преимущества HiSilicon Kirin 960
  • На 93% выше пропускная способность памяти (28.8 против 14.9 Гбит/с)
  • Набирает больше (на 39%) баллов в AnTuTu 8 – 218K vs 157K
  • Показывает на 30% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 22%)
  • На 7% выше частота процессора (2360 против 2200 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 660
339
Kirin 960 +12%
380
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 660
1319
Kirin 960 +21%
1593
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 660
157824
Kirin 960 +39%
218909

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 660 и Kirin 960

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 1 МБ 4 МБ
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 1.75 млрд. 4 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 512 Mali-G71 MP8
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 850 МГц 1037 МГц
Ядер - 8
Количество ALU 128 -
FLOPS 217 Гфлопс 282 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 12 11.3

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 28.8 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Нет
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2017 года Октябрь 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SDM660 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 660 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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