Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 660 vs Kirin 980 – что лучше?

Snapdragon 660 против Kirin 980

Snapdragon 660
Snapdragon 660
VS
Kirin 980
Kirin 980

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 660 (с графикой Adreno 512) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
Преимущества HiSilicon Kirin 980
  • Показывает в 3.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.6 раза) баллов в AnTuTu 8 – 403K vs 157K
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (31.78 против 14.9 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
  • На 18% выше частота процессора (2600 против 2200 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 660
339
Kirin 980 +105%
696
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 660
1319
Kirin 980 +88%
2486
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 660
157824
Kirin 980 +156%
403506

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 660 и Kirin 980

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 1 МБ 512 КБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 14 нм 7 нм
Количество транзисторов 1.75 млрд. 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 512 Mali G76 MP10
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 850 МГц 720 МГц
Ядер - 10
Количество ALU 128 -
FLOPS 217 Гфлопс 691 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Да
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Май 2017 года Август 2018 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SDM660 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 660 Сайт HiSilicon Kirin 980

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
3 (18.8%)
13 (81.3%)
Всего проголосовало: 16

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 980 с Snapdragon 660, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях