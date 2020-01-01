Snapdragon 660 против Kirin 980
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 660 (с графикой Adreno 512) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
71
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
65
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- Выше частота графического ускорителя (на 18%)
Преимущества HiSilicon Kirin 980
- Показывает в 3.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 2.6 раза) баллов в AnTuTu 8 – 403K vs 157K
- В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (31.78 против 14.9 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
- На 18% выше частота процессора (2600 против 2200 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
339
Kirin 980 +105%
696
Geekbench 5 (многоядерный)
1319
Kirin 980 +88%
2486
AnTuTu Benchmark 8
157824
Kirin 980 +156%
403506
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|512 КБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|1.75 млрд.
|6.9 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 512
|Mali G76 MP10
|Архитектура
|Adreno 500
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|720 МГц
|Ядер
|-
|10
|Количество ALU
|128
|-
|FLOPS
|217 Гфлопс
|691 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 31.78 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|3120 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1400 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2017 года
|Август 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SDM660
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 660
|Сайт HiSilicon Kirin 980
Опрос
3 (18.8%)
13 (81.3%)
Всего проголосовало: 16
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