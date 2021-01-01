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Snapdragon 660 против Helio A25

Snapdragon 660
VS
Helio A25
Snapdragon 660
Helio A25

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 660 (с графикой Adreno 512) и MediaTek Helio A25 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
  • Показывает в 5.2 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Набирает существенно больше (на 60%) баллов в AnTuTu 8 – 155K vs 97K
  • Выше частота графического ускорителя (на 42%)
  • На 22% выше частота процессора (2200 против 1800 МГц)
Преимущества MediaTek Helio A25
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 660
vs
Helio A25

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 660 +60%
155981
Helio A25
97345
CPU 69937 40306
GPU 24360 9521
Memory 32441 16528
UX 27977 29187
Total score 155981 97345
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 660 +142%
337
Helio A25
139
Multi-Core Score
Snapdragon 660 +53%
1336
Helio A25
871
Image compression 88.7 Mpixels/s -
Face detection 12 images/s -
Speech recognition 24.1 words/s -
Machine learning 18.3 images/s -
Camera shooting 11 images/s -
HTML 5 1.76 Mnodes/s -
SQLite 487.4 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 660 и Helio A25

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 1.75 млрд. -
TDP 9 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 512 PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 850 МГц 600 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 128 64
FLOPS 217 Гфлопс 41.6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1600 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 NeuroPilot
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 4
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Май 2017 года Июнь 2018 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SDM660 MT6762V
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 660 Сайт MediaTek Helio A25

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Комментарии

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