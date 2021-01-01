Snapdragon 660 против Helio A25
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 660 (с графикой Adreno 512) и MediaTek Helio A25 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
17
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
23
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
- Показывает в 5.2 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Набирает существенно больше (на 60%) баллов в AnTuTu 8 – 155K vs 97K
- Выше частота графического ускорителя (на 42%)
- На 22% выше частота процессора (2200 против 1800 МГц)
Преимущества MediaTek Helio A25
- Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|69937
|40306
|GPU
|24360
|9521
|Memory
|32441
|16528
|UX
|27977
|29187
|Total score
|155981
|97345
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 660 +142%
337
139
Multi-Core Score
Snapdragon 660 +53%
1336
871
|Image compression
|88.7 Mpixels/s
|-
|Face detection
|12 images/s
|-
|Speech recognition
|24.1 words/s
|-
|Machine learning
|18.3 images/s
|-
|Camera shooting
|11 images/s
|-
|HTML 5
|1.76 Mnodes/s
|-
|SQLite
|487.4 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 660 и Helio A25
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|1.75 млрд.
|-
|TDP
|9 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 512
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Adreno 500
|Rogue
|Частота GPU
|850 МГц
|600 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|128
|64
|FLOPS
|217 Гфлопс
|41.6 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|NeuroPilot
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|1600 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2017 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SDM660
|MT6762V
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 660
|Сайт MediaTek Helio A25
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