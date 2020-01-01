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Snapdragon 660 против Helio G35

Snapdragon 660
Snapdragon 660
VS
Helio G35
Helio G35

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 660 (с графикой Adreno 512) и MediaTek Helio G35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Набирает существенно больше (на 42%) баллов в AnTuTu 8 – 157K vs 110K
  • Выше частота графического ускорителя (на 25%)
Преимущества MediaTek Helio G35
  • Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 660 +93%
339
Helio G35
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 660 +32%
1319
Helio G35
999
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 660 +42%
157824
Helio G35
110882

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 660 и Helio G35

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L2 1 МБ -
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 1.75 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 512 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 850 МГц 680 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 128 -
FLOPS 217 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1600 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Май 2017 года Июнь 2020 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SDM660 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 660 Сайт MediaTek Helio G35

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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