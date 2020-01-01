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Snapdragon 660 против Helio G90

Snapdragon 660
Snapdragon 660
VS
Helio G90
Helio G90

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 660 (с графикой Adreno 512) и MediaTek Helio G90 (Mali-G76MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
Преимущества MediaTek Helio G90
  • Более новый - выпущен на 2 года и 3 месяца позже
  • Набирает существенно больше (на 43%) баллов в AnTuTu 8 – 225K vs 157K
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 660
339
Helio G90 +52%
516
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 660
1319
Helio G90 +25%
1652
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 660
157824
Helio G90 +43%
225534

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 660 и Helio G90

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L2 1 МБ -
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 1.75 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 512 Mali-G76MC4
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 850 МГц 720 МГц
Ядер - 4
Количество ALU 128 -
FLOPS 217 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Da Vinci
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Май 2017 года Июль 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM660 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 660 Сайт MediaTek Helio G90

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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