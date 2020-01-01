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Snapdragon 660 против Helio P20

Snapdragon 660
Snapdragon 660
VS
Helio P20
Helio P20

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 660 (с графикой Adreno 512) и MediaTek Helio P20 (Mali-T880 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
  • Показывает в 6.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
  • На 16% выше пропускная способность памяти (14.9 против 12.8 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
Преимущества MediaTek Helio P20
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)
  • На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 660 +98%
339
Helio P20
171
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 660 +51%
1319
Helio P20
873
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 660
157824
Helio P20
н/д

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 660 и Helio P20

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 1 МБ 2 МБ
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 1.75 млрд. 4 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 512 Mali-T880 MP2
Архитектура Adreno 500 Midgard
Частота GPU 850 МГц 900 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 128 -
FLOPS 217 Гфлопс 34 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1600 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 12.8 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 5 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2017 года Февраль 2016 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM660 MT6757
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 660 Сайт MediaTek Helio P20

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Комментарии

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