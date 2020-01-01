Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 660 vs Helio P22 – что лучше?

Snapdragon 660 против Helio P22

Snapdragon 660
Snapdragon 660
VS
Helio P22
Helio P22

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 660 (с графикой Adreno 512) и MediaTek Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
  • Показывает в 5.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Выше частота графического ускорителя (на 31%)
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества MediaTek Helio P22
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 660
157824
Helio P22
н/д

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 660 и Helio P22

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 1 МБ -
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 1.75 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 512 PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 850 МГц 650 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 128 -
FLOPS 217 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1600 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 CorePilot
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2017 года Май 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM660 MT6762R
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 660 Сайт MediaTek Helio P22

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
16 (59.3%)
11 (40.7%)
Всего проголосовало: 27

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio P22 с Snapdragon 660, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях