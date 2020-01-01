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Snapdragon 660 против Helio P60

Snapdragon 660
Snapdragon 660
VS
Helio P60
Helio P60

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 660 (с графикой Adreno 512) и Mediatek Helio P60 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Преимущества Mediatek Helio P60
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Набирает немного больше (на 9%) баллов в AnTuTu 8 – 172K vs 157K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 660 +24%
339
Helio P60
274
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 660 +15%
1319
Helio P60
1145
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 660
157824
Helio P60 +9%
172442

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 660 и Helio P60

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 1 МБ -
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 1.75 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 512 Mali-G72 MP3
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 850 МГц 800 МГц
Ядер - 3
Количество ALU 128 -
FLOPS 217 Гфлопс 86 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2017 года Февраль 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM660 MT6771
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 660 Сайт Mediatek Helio P60

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23 (36.5%)
40 (63.5%)
Всего проголосовало: 63

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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