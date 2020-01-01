Snapdragon 660 против Helio P60
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 660 (с графикой Adreno 512) и Mediatek Helio P60 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
28
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
21
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
49
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
33
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
- Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Преимущества Mediatek Helio P60
- Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- Набирает немного больше (на 9%) баллов в AnTuTu 8 – 172K vs 157K
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 660 +24%
339
274
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 660 +15%
1319
1145
AnTuTu Benchmark 8
157824
Helio P60 +9%
172442
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|1.75 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 512
|Mali-G72 MP3
|Архитектура
|Adreno 500
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|800 МГц
|Ядер
|-
|3
|Количество ALU
|128
|-
|FLOPS
|217 Гфлопс
|86 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1800 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 32МП, 2x 24МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2017 года
|Февраль 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SDM660
|MT6771
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 660
|Сайт Mediatek Helio P60
Опрос
23 (36.5%)
40 (63.5%)
Всего проголосовало: 63
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