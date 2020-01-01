Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 660 vs Helio X20 – что лучше?

Snapdragon 660 против Helio X20

Snapdragon 660
Snapdragon 660
VS
Helio X20
Helio X20

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 660 (Adreno 512) с его более старым соперником в лице 10-ядерного MediaTek Helio X20 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
  • Более новый - выпущен на 2 года позже
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Показывает на 78% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (14 против 20 нанометров)
  • На 16% выше пропускная способность памяти (14.9 против 12.8 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 9%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
  • На 5% выше частота процессора (2200 против 2100 МГц
Преимущества MediaTek Helio X20
  • Имеет на 2 ядра больше

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 660 +28%
339
Helio X20
265
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 660 +63%
1319
Helio X20
809
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 660
157824
Helio X20
н/д

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 660 и Helio X20

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 2x 2.1 ГГц – Cortex-A72
4x 1.85 ГГц – Cortex-A53
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 10
Частота 2200 МГц 2100 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 1 МБ -
Техпроцесс 14 нм 20 нм
Количество транзисторов 1.75 млрд. 3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 512 Mali-T880 MP4
Архитектура Adreno 500 Midgard
Частота GPU 850 МГц 780 МГц
Ядер - 4
Количество ALU 128 -
FLOPS 217 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 12.8 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 25МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2017 года Май 2015 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM660 MT6797
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 660 Сайт MediaTek Helio X20

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio X20 с Snapdragon 660, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях