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Snapdragon 660 против Snapdragon 425

Snapdragon 660
Snapdragon 660
VS
Snapdragon 425
Snapdragon 425

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 660 (Adreno 512) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Snapdragon 425 (Adreno 308). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
  • Показывает в 9 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.8 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 5.34 Гбит/с)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 70%)
  • На 57% выше частота процессора (2200 против 1400 МГц
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 660 и Snapdragon 425

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 2200 МГц 1400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 1 МБ -
Техпроцесс 14 нм 28 нм
Количество транзисторов 1.75 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 512 Adreno 308
Архитектура Adreno 500 Adreno 300
Частота GPU 850 МГц 500 МГц
Количество ALU 128 24
FLOPS 217 Гфлопс 24 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 667 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 5.34 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 1280 x 800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 X6
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Май 2017 года Февраль 2016 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SDM660 MSM8917
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 660 Сайт Qualcomm Snapdragon 425

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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