Snapdragon 660 против Snapdragon 435
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 660 (с графикой Adreno 512) и Snapdragon 435 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
- Показывает в 4.5 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 6.4 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 89%)
- На 57% выше частота процессора (2200 против 1400 МГц
- Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 660 +169%
339
126
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 660 +125%
1319
585
AnTuTu Benchmark 8
157824
н/д
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|1400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|1.75 млрд.
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 512
|Adreno 505
|Архитектура
|Adreno 500
|Adreno 500
|Частота GPU
|850 МГц
|450 МГц
|Количество ALU
|128
|96
|FLOPS
|217 Гфлопс
|48 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|800 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 6.4 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Hexagon 536
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 21МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|X9
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2017 года
|Февраль 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SDM660
|MSM8940
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 660
|Сайт Qualcomm Snapdragon 435
Опрос
3 (75%)
1 (25%)
Всего проголосовало: 4
Сравнения с конкурентами
- Qualcomm Snapdragon 675 и Snapdragon 660
- HiSilicon Kirin 710 и Qualcomm Snapdragon 660
- HiSilicon Kirin 970 и Qualcomm Snapdragon 660
- Samsung Exynos 9611 и Qualcomm Snapdragon 660
- MediaTek Helio G90T и Qualcomm Snapdragon 660
- Qualcomm Snapdragon 439 и Snapdragon 435
- MediaTek Helio A22 и Qualcomm Snapdragon 435
- Qualcomm Snapdragon 450 и Snapdragon 435
- Qualcomm Snapdragon 425 и Snapdragon 435