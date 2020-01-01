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Snapdragon 660 против Snapdragon 630

Snapdragon 660
Snapdragon 660
VS
Snapdragon 630
Snapdragon 630

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 660 (с графикой Adreno 512) и Snapdragon 630 (Adreno 508). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
  • На 40% выше пропускная способность памяти (14.9 против 10.66 Гбит/с)
  • Показывает на 33% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 660 и Snapdragon 630

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 1 МБ 1 МБ
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 1.75 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 512 Adreno 508
Архитектура Adreno 500 Adreno 500
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
Количество ALU 128 96
FLOPS 217 Гфлопс 163 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 10.66 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Hexagon 642
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 24МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 X12
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Май 2017 года Май 2017 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM660 SDM630
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 660 Сайт Qualcomm Snapdragon 630

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