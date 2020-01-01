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Snapdragon 662 против A11 Bionic

Snapdragon 662
Snapdragon 662
VS
A11 Bionic
A11 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 662 (Adreno 610) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 662
  • Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A11 Bionic
  • Набирает существенно больше (на 77%) баллов в AnTuTu 8 – 316K vs 179K
  • На 20% выше частота процессора (2390 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 11 нанометров)
  • На 7% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.91 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 662
314
A11 Bionic +199%
939
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 662
1407
A11 Bionic +67%
2346
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 662
179359
A11 Bionic +77%
316853

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 662 и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
Количество ядер 8 6
Частота 2000 МГц 2390 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 11 нм 10 нм
Количество транзисторов - 4.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 Apple GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 650 МГц -
Ядер - 3
Количество ALU 96 -
FLOPS - 325 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 683 Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X11 -
Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 390 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM615 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 662 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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