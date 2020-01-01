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Snapdragon 662 против Kirin 950

Snapdragon 662
Snapdragon 662
VS
Kirin 950
Kirin 950

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 662 (с графикой Adreno 610) и HiSilicon Kirin 950 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 662
  • Более новый - выпущен на 4 года и 3 месяца позже
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Меньший размер транзистора (11 против 16 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
Преимущества HiSilicon Kirin 950
  • На 84% выше пропускная способность памяти (25.6 против 13.91 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 50%)
  • На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 662
314
Kirin 950 +10%
345
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 662 +9%
1416
Kirin 950
1294
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 662 +3%
178999
Kirin 950
173287

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 662 и Kirin 950

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 11 нм 16 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 9 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 Mali-T880 MP4
Архитектура Adreno 600 Midgard
Частота GPU 600 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 96 64
FLOPS 272 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 683 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X11 -
Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 390 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Ноябрь 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM615 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 662 -

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Комментарии

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