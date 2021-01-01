Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 662 vs Helio G25 – что лучше?

Snapdragon 662 против Helio G25

Snapdragon 662
VS
Helio G25
Snapdragon 662
Helio G25

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 662 (с графикой Adreno 610) и MediaTek Helio G25 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 662
  • Показывает в 6.5 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 207K vs 94K
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (11 против 12 нанометров)
Преимущества MediaTek Helio G25
  • Выше частота графического ускорителя (на 8%)
  • На 7% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.91 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 662
vs
Helio G25

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 662 +119%
207332
Helio G25
94631
CPU 65666 36605
GPU 40362 12376
Memory 45004 24580
UX 53744 20429
Total score 207332 94631
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 662 +135%
319
Helio G25
136
Multi-Core Score
Snapdragon 662 +194%
1402
Helio G25
477
Image compression 90.6 Mpixels/s -
Face detection 13.25 images/s -
Speech recognition 23.7 words/s -
Machine learning 17.85 images/s -
Camera shooting 11.8 images/s -
HTML 5 1.9 Mnodes/s -
SQLite 505.85 Krows/s -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 28 FPS
[Low]		 -
Call of Duty: Mobile 30 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 26 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 54 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 59 FPS
[Medium]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 30 FPS
[High]		 -
Смартфон Xiaomi Poco M3
1080 x 2340		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 662 и Helio G25

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 11 нм 12 нм
TDP 9 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 600 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 96 64
FLOPS 272 Гфлопс 41.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 683 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X11 -
Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 390 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Июнь 2020 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SM615 MT6762G
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 662 Сайт MediaTek Helio G25

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
8 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 8

Сравнения с конкурентами

1. Snapdragon 662 и Snapdragon 730G
2. Snapdragon 662 и Snapdragon 720G
3. Snapdragon 662 и Exynos 9611
4. Snapdragon 662 и Helio G95
5. Snapdragon 662 и Helio G80
6. Helio G25 и Snapdragon 720G
7. Helio G25 и Exynos 9611
8. Helio G25 и Helio P22
9. Helio G25 и Helio G90T
10. Helio G25 и Snapdragon 460

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio G25 с Snapdragon 662, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры