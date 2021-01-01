Snapdragon 662 против Helio G25
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 662 (с графикой Adreno 610) и MediaTek Helio G25 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
14
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
23
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 662
- Показывает в 6.5 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 207K vs 94K
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Меньший размер транзистора (11 против 12 нанометров)
Преимущества MediaTek Helio G25
- Выше частота графического ускорителя (на 8%)
- На 7% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.91 Гбит/с)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|65666
|36605
|GPU
|40362
|12376
|Memory
|45004
|24580
|UX
|53744
|20429
|Total score
|207332
|94631
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 662 +135%
319
136
Multi-Core Score
Snapdragon 662 +194%
1402
477
|Image compression
|90.6 Mpixels/s
|-
|Face detection
|13.25 images/s
|-
|Speech recognition
|23.7 words/s
|-
|Machine learning
|17.85 images/s
|-
|Camera shooting
|11.8 images/s
|-
|HTML 5
|1.9 Mnodes/s
|-
|SQLite
|505.85 Krows/s
|-
Игры
|PUBG Mobile
|28 FPS
[Low]
|-
|Call of Duty: Mobile
|30 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|26 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|54 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|59 FPS
[Medium]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|30 FPS
[High]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Poco M3
1080 x 2340
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 662 и Helio G25
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|11 нм
|12 нм
|TDP
|9 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 610
|IMG PowerVR GE8320
|Архитектура
|Adreno 600
|Rogue
|Частота GPU
|600 МГц
|650 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|96
|64
|FLOPS
|272 Гфлопс
|41.8 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13.91 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 683
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X11
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 390 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2020 года
|Июнь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SM615
|MT6762G
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 662
|Сайт MediaTek Helio G25
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