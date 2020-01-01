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Snapdragon 662 против Helio P23

Snapdragon 662
Snapdragon 662
VS
Helio P23
Helio P23

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 662 (с графикой Adreno 610) и MediaTek Helio P23 (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 662
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Набирает существенно больше (на 73%) баллов в AnTuTu 8 – 179K vs 103K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (11 против 16 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
Преимущества MediaTek Helio P23
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
  • На 7% выше пропускная способность памяти (14.93 против 13.91 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 662 +105%
314
Helio P23
153
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 662 +64%
1407
Helio P23
856
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 662 +73%
179359
Helio P23
103919

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 662 и Helio P23

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 4x 1.65 ГГц – Cortex-A53
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 11 нм 16 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 Mali-G71 MP2
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 650 МГц 770 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 96 -
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1500 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 14.93 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 683 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 24МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X11 -
Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 390 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Август 2017 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SM615 MT6763V
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 662 Сайт MediaTek Helio P23

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Комментарии

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