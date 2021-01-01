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Snapdragon 662 против Snapdragon 429

Snapdragon 662
VS
Snapdragon 429
Snapdragon 662
Snapdragon 429

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 662 (Adreno 610) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Snapdragon 429 (Adreno 504). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 662
  • Показывает в 5.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.2 раза выше пропускная способность памяти (13.91 против 6.4 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 207K vs 94K
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 33%)
  • Меньший размер транзистора (11 против 12 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 662
vs
Snapdragon 429

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 662 +120%
207332
Snapdragon 429
94118
CPU 65666 36510
GPU 40362 5369
Memory 45004 30988
UX 53744 21174
Total score 207332 94118
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 90.6 Mpixels/s 35.1 Mpixels/s
Face detection 13.25 images/s 4.8 images/s
Speech recognition 23.7 words/s 11.5 words/s
Machine learning 17.85 images/s 8.12 images/s
Camera shooting 11.8 images/s 2.52 images/s
HTML 5 1.9 Mnodes/s 0.66 Mnodes/s
SQLite 505.85 Krows/s 183.2 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 28 FPS
[Low]		 -
Call of Duty: Mobile 30 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 26 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 54 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 59 FPS
[Medium]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 30 FPS
[High]		 -
Смартфон Xiaomi Poco M3
1080 x 2340		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 662 и Snapdragon 429

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 4x 1.95 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 2000 МГц 1950 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 11 нм 12 нм
TDP 9 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 Adreno 504
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 600 МГц 450 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 96 96
FLOPS 272 Гфлопс 48.6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 6.4 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 683 Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1600 x 900
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 16МП, 2x 8МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X11 X6
Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 390 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Июнь 2018 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SM615 SDM429
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 662 Сайт Qualcomm Snapdragon 429

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Комментарии

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