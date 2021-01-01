Snapdragon 662 против Snapdragon 429
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 662 (Adreno 610) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Snapdragon 429 (Adreno 504). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 662
- Показывает в 5.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 2.2 раза выше пропускная способность памяти (13.91 против 6.4 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 207K vs 94K
- Имеет на 4 ядра больше
- Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 33%)
- Меньший размер транзистора (11 против 12 нанометров)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|65666
|36510
|GPU
|40362
|5369
|Memory
|45004
|30988
|UX
|53744
|21174
|Total score
|207332
|94118
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 662 +90%
319
168
Multi-Core Score
Snapdragon 662 +155%
1402
549
|Image compression
|90.6 Mpixels/s
|35.1 Mpixels/s
|Face detection
|13.25 images/s
|4.8 images/s
|Speech recognition
|23.7 words/s
|11.5 words/s
|Machine learning
|17.85 images/s
|8.12 images/s
|Camera shooting
|11.8 images/s
|2.52 images/s
|HTML 5
|1.9 Mnodes/s
|0.66 Mnodes/s
|SQLite
|505.85 Krows/s
|183.2 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|28 FPS
[Low]
|-
|Call of Duty: Mobile
|30 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|26 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|54 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|59 FPS
[Medium]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|30 FPS
[High]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Poco M3
1080 x 2340
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 662 и Snapdragon 429
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|4x 1.95 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2000 МГц
|1950 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|11 нм
|12 нм
|TDP
|9 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 610
|Adreno 504
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 500
|Частота GPU
|600 МГц
|450 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|1
|Шейдерных блоков
|96
|96
|FLOPS
|272 Гфлопс
|48.6 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 13.91 Гбит/сек
|До 6.4 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 683
|Hexagon 536
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|1600 x 900
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 16МП, 2x 8МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP8
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X11
|X6
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 390 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 75 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2020 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SM615
|SDM429
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 662
|Сайт Qualcomm Snapdragon 429
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