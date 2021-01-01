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Snapdragon 662 против Snapdragon 430

Snapdragon 662
VS
Snapdragon 430
Snapdragon 662
Snapdragon 430

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 662 (с графикой Adreno 610) и Snapdragon 430 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 662
  • Показывает в 5.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 4 года и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (11 против 28 нанометров)
  • Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 9 – 207K vs 98K
  • На 43% выше частота процессора (2000 против 1400 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 20%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 662
vs
Snapdragon 430

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 662 +109%
207332
Snapdragon 430
98978
CPU 65666 32249
GPU 40362 14021
Memory 45004 20753
UX 53744 30639
Total score 207332 98978
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 90.6 Mpixels/s 21.95 Mpixels/s
Face detection 13.25 images/s 4.22 images/s
Speech recognition 23.7 words/s 11 words/s
Machine learning 17.85 images/s 5.88 images/s
Camera shooting 11.8 images/s 2.89 images/s
HTML 5 1.9 Mnodes/s 0.48 Mnodes/s
SQLite 505.85 Krows/s 136 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 28 FPS
[Low]		 -
Call of Duty: Mobile 30 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 26 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 54 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 59 FPS
[Medium]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 30 FPS
[High]		 -
Смартфон Xiaomi Poco M3
1080 x 2340		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 662 и Snapdragon 430

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 1400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 11 нм 28 нм
Количество транзисторов - 1 млрд.
TDP 9 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 Adreno 505
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 600 МГц 500 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 96 96
FLOPS 272 Гфлопс 48 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 800 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 683 Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 21МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X11 X6
Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 390 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Сентябрь 2015 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SM615 MSM8937
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 662 Сайт Qualcomm Snapdragon 430

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