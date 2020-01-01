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Snapdragon 662 против Snapdragon 630

Snapdragon 662
Snapdragon 662
VS
Snapdragon 630
Snapdragon 630

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 662 (с графикой Adreno 610) и Snapdragon 630 (Adreno 508). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 662
  • Более новый - выпущен на 2 года и 9 месяцев позже
  • Показывает на 67% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 52%) баллов в AnTuTu 8 – 178K vs 117K
  • Меньший размер транзистора (11 против 14 нанометров)
  • На 30% выше пропускная способность памяти (13.91 против 10.66 Гбит/с)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 630
  • Выше частота графического ускорителя (на 42%)
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 662 +52%
178999
Snapdragon 630
117454

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 662 и Snapdragon 630

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 - 1 МБ
Техпроцесс 11 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 9 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 Adreno 508
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 600 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 96 96
FLOPS 272 Гфлопс 163 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 10.66 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 683 Hexagon 642
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 24МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X11 X12
Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 390 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Май 2017 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM615 SDM630
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 662 Сайт Qualcomm Snapdragon 630

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Комментарии

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