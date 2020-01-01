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Snapdragon 662 против Snapdragon 652

Snapdragon 662
Snapdragon 662
VS
Snapdragon 652
Snapdragon 652

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 662 (с графикой Adreno 610) и Snapdragon 652 (Adreno 510). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 662
  • Более новый - выпущен на 5 лет позже
  • Меньший размер транзистора (11 против 28 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 80%) баллов в AnTuTu 8 – 179K vs 99K
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 8%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 652
  • На 7% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.91 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 662 +80%
179359
Snapdragon 652
99413

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 662 и Snapdragon 652

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 4x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Техпроцесс 11 нм 28 нм
Количество транзисторов - 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 Adreno 510
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 650 МГц 600 МГц
Количество ALU 96 128
FLOPS - 153 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 683 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X11 X8
Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 390 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Февраль 2015 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM615 MSM8976
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 662 Сайт Qualcomm Snapdragon 652

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Комментарии

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