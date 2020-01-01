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Snapdragon 665 против A11 Bionic

Snapdragon 665
Snapdragon 665
VS
A11 Bionic
A11 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 665 (Adreno 610) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 665
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A11 Bionic
  • Набирает существенно больше (на 78%) баллов в AnTuTu 8 – 317K vs 178K
  • Показывает на 19% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 9% выше частота процессора (2390 против 2200 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 11 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 665
vs
A11 Bionic

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 665
178230
A11 Bionic +78%
317243
CPU 71698 88563
GPU 33657 75396
Memory 42670 44020
UX 32113 40315
Total score 178230 317243

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 665
315
A11 Bionic +196%
931
Multi-Core Score
Snapdragon 665
1356
A11 Bionic +73%
2341
Image compression 87.65 Mpixels/s 128.4 Mpixels/s
Face detection 12.2 images/s 21.9 images/s
Speech recognition 21.45 words/s 45.2 words/s
Machine learning 16.65 images/s 39.6 images/s
Camera shooting 10.9 images/s 24.2 images/s
HTML 5 1.8 Mnodes/s 3.16 Mnodes/s
SQLite 468 Krows/s 756.85 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 29 FPS
[Low]		 -
Call of Duty: Mobile 28 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 27 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 53 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 57 FPS
[Medium]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 30 FPS
[High]		 -
Смартфон Xiaomi Redmi Note 8T
1080 x 2340		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 665 и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
Количество ядер 8 6
Частота 2200 МГц 2390 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 11 нм 10 нм
Количество транзисторов - 4.3 млрд.
TDP 5 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 Apple GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 600 МГц -
Вычислительных блоков 2 3
Шейдерных блоков 96 -
FLOPS 273 Гфлопс 325 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM6125 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 665 -

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Комментарии

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