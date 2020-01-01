Snapdragon 665 против A11 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 665 (Adreno 610) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
57
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
42
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
53
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 665
- Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A11 Bionic
- Набирает существенно больше (на 78%) баллов в AnTuTu 8 – 317K vs 178K
- Показывает на 19% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 9% выше частота процессора (2390 против 2200 МГц
- Меньший размер транзистора (10 против 11 нанометров)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|71698
|88563
|GPU
|33657
|75396
|Memory
|42670
|44020
|UX
|32113
|40315
|Total score
|178230
|317243
GeekBench 5
Single-Core Score
315
A11 Bionic +196%
931
Multi-Core Score
1356
A11 Bionic +73%
2341
|Image compression
|87.65 Mpixels/s
|128.4 Mpixels/s
|Face detection
|12.2 images/s
|21.9 images/s
|Speech recognition
|21.45 words/s
|45.2 words/s
|Machine learning
|16.65 images/s
|39.6 images/s
|Camera shooting
|10.9 images/s
|24.2 images/s
|HTML 5
|1.8 Mnodes/s
|3.16 Mnodes/s
|SQLite
|468 Krows/s
|756.85 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|29 FPS
[Low]
|-
|Call of Duty: Mobile
|28 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|27 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|53 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|57 FPS
[Medium]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|30 FPS
[High]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Redmi Note 8T
1080 x 2340
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 665 и A11 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2200 МГц
|2390 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|11 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|4.3 млрд.
|TDP
|5 Вт
|8 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 610
|Apple GPU
|Архитектура
|Adreno 600
|-
|Частота GPU
|600 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|2
|3
|Шейдерных блоков
|96
|-
|FLOPS
|273 Гфлопс
|325 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.1
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|Neural Engine
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2436 x 1125
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|2x 12МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2019 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SM6125
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 665
|-
Опрос
16 (51.6%)
15 (48.4%)
Всего проголосовало: 31