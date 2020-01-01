Snapdragon 665 против Kirin 655
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 665 (с графикой Adreno 610) и HiSilicon Kirin 655 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
20
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
43
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
31
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 665
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (11 против 16 нанометров)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества HiSilicon Kirin 655
- Выше частота графического ускорителя (на 38%)
- На 6% выше частота процессора (2120 против 2000 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 665 +82%
315
173
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 665 +63%
1371
842
AnTuTu Benchmark 8
146210
н/д
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|4x 2.12 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2120 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|11 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|-
|4 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 610
|Mali-T830 MP2
|Архитектура
|Adreno 600
|Midgard
|Частота GPU
|650 МГц
|900 МГц
|Ядер
|-
|2
|Количество ALU
|96
|-
|FLOPS
|-
|40 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2019 года
|Декабрь 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SM6125
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 665
|-
Опрос
4 (66.7%)
2 (33.3%)
Всего проголосовало: 6
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