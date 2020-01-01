Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 665 (с графикой Adreno 610) и HiSilicon Kirin 658 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.