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Snapdragon 665 против Helio P35

Snapdragon 665
Snapdragon 665
VS
Helio P35
Helio P35

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 665 (с графикой Adreno 610) и MediaTek Helio P35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 665
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Набирает существенно больше (на 52%) баллов в AnTuTu 8 – 146K vs 96K
  • Меньший размер транзистора (11 против 12 нанометров)
Преимущества MediaTek Helio P35
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 5%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 665 +85%
315
Helio P35
170
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 665 +41%
1371
Helio P35
975
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 665 +52%
146210
Helio P35
96147

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 665 и Helio P35

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 11 нм 12 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 650 МГц 680 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 96 -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Декабрь 2018 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SM6125 MT6765
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 665 Сайт MediaTek Helio P35

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