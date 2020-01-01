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Snapdragon 665 против Helio X20

Snapdragon 665
Snapdragon 665
VS
Helio X20
Helio X20

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 665 (Adreno 610) с его более старым соперником в лице 10-ядерного MediaTek Helio X20 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 665
  • Более новый - выпущен на 3 года позже
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (11 против 20 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 56%) баллов в AnTuTu 8 – 145K vs 93K
  • На 16% выше пропускная способность памяти (14.9 против 12.8 Гбит/с)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
  • На 5% выше частота процессора (2200 против 2100 МГц
Преимущества MediaTek Helio X20
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 30%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 665 +19%
315
Helio X20
265
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 665 +68%
1371
Helio X20
815
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 665 +56%
145850
Helio X20
93425

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 665 и Helio X20

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 2x 2.1 ГГц – Cortex-A72
4x 1.85 ГГц – Cortex-A53
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 10
Частота 2200 МГц 2100 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 11 нм 20 нм
Количество транзисторов - 3 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 Mali-T880 MP4
Архитектура Adreno 600 Midgard
Частота GPU 600 МГц 780 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 96 64
FLOPS 273 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 12.8 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 25МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Май 2015 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM6125 MT6797
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 665 Сайт MediaTek Helio X20

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Комментарии

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