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Snapdragon 665 против Helio X30

Snapdragon 665
Snapdragon 665
VS
Helio X30
Helio X30

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 665 (Adreno 610) с его более старым соперником в лице 10-ядерного MediaTek Helio X30 (PowerVR GT7400 Plus). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 665
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже
  • Показывает на 33% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
Преимущества MediaTek Helio X30
  • На 87% выше пропускная способность памяти (27.81 против 14.9 Гбит/с)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 33%)
  • На 18% выше частота процессора (2600 против 2200 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 11 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 665 +1%
1371
Helio X30
1363
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 665
145850
Helio X30
н/д

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 665 и Helio X30

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A73
4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.9 ГГц – Cortex-A35
Количество ядер 8 10
Частота 2200 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 11 нм 10 нм
Количество транзисторов - 3 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 PowerVR GT7400 Plus
Архитектура Adreno 600 Midgard
Частота GPU 600 МГц 800 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 96 128
FLOPS 273 Гфлопс 205 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 27.81 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 28МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AMR-NB, ADPCM, AMR-WB, OGG, WAV, MP3, MP2, AAC, AMR-NB, LAC, APE, AAC-plus v1, AAC-plus v2, WMA, ADPCM

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 10
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Февраль 2017 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM6125 MT6799
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 665 Сайт MediaTek Helio X30

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Комментарии

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