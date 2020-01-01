Snapdragon 665 против Helio X30
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 665 (Adreno 610) с его более старым соперником в лице 10-ядерного MediaTek Helio X30 (PowerVR GT7400 Plus). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
34
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
50
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
42
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 665
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже
- Показывает на 33% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
Преимущества MediaTek Helio X30
- На 87% выше пропускная способность памяти (27.81 против 14.9 Гбит/с)
- Имеет на 2 ядра больше
- Выше частота графического ускорителя (на 33%)
- На 18% выше частота процессора (2600 против 2200 МГц
- Меньший размер транзистора (10 против 11 нанометров)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 665 +7%
315
294
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 665 +1%
1371
1363
AnTuTu Benchmark 8
145850
н/д
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 665 и Helio X30
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A73
4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.9 ГГц – Cortex-A35
|Количество ядер
|8
|10
|Частота
|2200 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|11 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|3 млрд.
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 610
|PowerVR GT7400 Plus
|Архитектура
|Adreno 600
|Midgard
|Частота GPU
|600 МГц
|800 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|96
|128
|FLOPS
|273 Гфлопс
|205 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11.2
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 27.81 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 28МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AMR-NB, ADPCM, AMR-WB, OGG, WAV, MP3, MP2, AAC, AMR-NB, LAC, APE, AAC-plus v1, AAC-plus v2, WMA, ADPCM
Связь и сети
|Модем
|X12
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 10
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 450 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2019 года
|Февраль 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SM6125
|MT6799
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 665
|Сайт MediaTek Helio X30
Опрос
4 (66.7%)
2 (33.3%)
Всего проголосовало: 6