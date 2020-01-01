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Snapdragon 665 против MediaTek MT6580

Snapdragon 665
Snapdragon 665
VS
MediaTek MT6580
MediaTek MT6580

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 665 (Adreno 610) с его более старым соперником в лице 4-ядерного MediaTek MT6580 (Mali-400 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 665
  • Показывает в 45.5 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 3.5 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 4.3 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (11 против 28 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 3 года и 4 месяца позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под MediaTek
  • На 69% выше частота процессора (2200 против 1300 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 20%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 10)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 665 и MediaTek MT6580

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 4x 1.3 ГГц – Cortex-A7
Количество ядер 8 4
Частота 2200 МГц 1300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A -
Кэш L1 - 32 КБ
Кэш L2 - 512 МБ
Техпроцесс 11 нм 28 нм
Количество транзисторов - 1 млрд.
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 Mali-400 MP2
Архитектура Adreno 600 Utgard
Частота GPU 600 МГц 500 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 96 32
FLOPS 273 Гфлопс 6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 10

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 533 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 4.3 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 2 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1440 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Январь 2016 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SM6125 MT6580
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 665 Сайт MediaTek MT6580

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Комментарии

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