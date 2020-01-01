Snapdragon 665 против MediaTek MT6580
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 665 (Adreno 610) с его более старым соперником в лице 4-ядерного MediaTek MT6580 (Mali-400 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 665
- Показывает в 45.5 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 3.5 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 4.3 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (11 против 28 нанометров)
- Более новый - выпущен на 3 года и 4 месяца позже
- Имеет на 4 ядра больше
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под MediaTek
- На 69% выше частота процессора (2200 против 1300 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 20%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 10)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
315
Geekbench 5 (многоядерный)
1371
AnTuTu Benchmark 8
145850
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 665 и MediaTek MT6580
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|4x 1.3 ГГц – Cortex-A7
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2200 МГц
|1300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|-
|Кэш L1
|-
|32 КБ
|Кэш L2
|-
|512 МБ
|Техпроцесс
|11 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|-
|1 млрд.
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 610
|Mali-400 MP2
|Архитектура
|Adreno 600
|Utgard
|Частота GPU
|600 МГц
|500 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|96
|32
|FLOPS
|273 Гфлопс
|6 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|10
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|533 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 4.3 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 2 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.0
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|1440 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 13МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2019 года
|Январь 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SM6125
|MT6580
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 665
|Сайт MediaTek MT6580
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