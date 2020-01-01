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Snapdragon 665 против MediaTek MT6739

Snapdragon 665
Snapdragon 665
VS
MediaTek MT6739
MediaTek MT6739

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 665 (Adreno 610) с его более старым соперником в лице 4-ядерного MediaTek MT6739 (PowerVR GE8100). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 665
  • Показывает в 13 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.9 раза) баллов в AnTuTu 8 – 145K vs 49K
  • Меньший размер транзистора (11 против 28 нанометров)
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 6.4 Гбит/с)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под MediaTek
  • На 47% выше частота процессора (2200 против 1500 МГц
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
  • Более новая версия DirectX (12 vs 10)
  • Выше частота графического ускорителя (на 5%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 665 +192%
145850
MediaTek MT6739
49876

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 665 и MediaTek MT6739

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 2200 МГц 1500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 11 нм 28 нм
Количество транзисторов - 1 млрд.
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 PowerVR GE8100
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 600 МГц 570 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 96 16
FLOPS 273 Гфлопс 21 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 10

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 667 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 6.4 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1440 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 13МП, 2x 8МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 MT6177M
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SM6125 MT6739
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 665 Сайт MediaTek MT6739

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Комментарии

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