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Snapdragon 665 против Snapdragon 425

Snapdragon 665
Snapdragon 665
VS
Snapdragon 425
Snapdragon 425

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 665 (Adreno 610) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Snapdragon 425 (Adreno 308). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 665
  • В 2.8 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 5.34 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (11 против 28 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • На 43% выше частота процессора (2000 против 1400 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 30%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 665 и Snapdragon 425

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 2000 МГц 1400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 128 КБ
Техпроцесс 11 нм 28 нм
Количество транзисторов - 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 Adreno 308
Архитектура Adreno 600 Adreno 300
Частота GPU 650 МГц 500 МГц
Количество ALU 96 24
FLOPS - 24 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 667 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 5.34 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1280 x 800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 X6
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Февраль 2016 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SM6125 MSM8917
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 665 Сайт Qualcomm Snapdragon 425

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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