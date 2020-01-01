Snapdragon 665 против Snapdragon 429
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 665 (Adreno 610) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Snapdragon 429 (Adreno 504). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 665
- Показывает в 5.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 6.4 Гбит/с)
- Имеет на 4 ядра больше
- Набирает существенно больше (на 77%) баллов в AnTuTu 8 – 145K vs 82K
- Выше частота графического ускорителя (на 33%)
- Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
- На 13% выше частота процессора (2200 против 1950 МГц
- Меньший размер транзистора (11 против 12 нанометров)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 665 +86%
315
169
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 665 +147%
1371
556
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 665 +77%
145850
82250
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 665 и Snapdragon 429
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|4x 1.95 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2200 МГц
|1950 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|11 нм
|12 нм
|TDP
|5 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 610
|Adreno 504
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 500
|Частота GPU
|600 МГц
|450 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|1
|Шейдерных блоков
|96
|96
|FLOPS
|273 Гфлопс
|48.6 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 6.4 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|Hexagon 536
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|1600 x 900
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 16МП, 2x 8МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP8
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|X6
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 75 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2019 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SM6125
|SDM429
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 665
|Сайт Qualcomm Snapdragon 429
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