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Snapdragon 665 против Snapdragon 429

Snapdragon 665
Snapdragon 665
VS
Snapdragon 429
Snapdragon 429

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 665 (Adreno 610) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Snapdragon 429 (Adreno 504). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 665
  • Показывает в 5.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 6.4 Гбит/с)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Набирает существенно больше (на 77%) баллов в AnTuTu 8 – 145K vs 82K
  • Выше частота графического ускорителя (на 33%)
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • На 13% выше частота процессора (2200 против 1950 МГц
  • Меньший размер транзистора (11 против 12 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 665 +77%
145850
Snapdragon 429
82250

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 665 и Snapdragon 429

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 4x 1.95 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 2200 МГц 1950 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 11 нм 12 нм
TDP 5 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 Adreno 504
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 600 МГц 450 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 96 96
FLOPS 273 Гфлопс 48.6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 6.4 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1600 x 900
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 16МП, 2x 8МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 X6
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Июнь 2018 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SM6125 SDM429
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 665 Сайт Qualcomm Snapdragon 429

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Комментарии

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