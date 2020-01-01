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Snapdragon 665 против Snapdragon 430

Snapdragon 665
Snapdragon 665
VS
Snapdragon 430
Snapdragon 430

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 665 (с графикой Adreno 610) и Snapdragon 430 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 665
  • Более новый - выпущен на 3 года и 7 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (11 против 28 нанометров)
  • На 43% выше частота процессора (2000 против 1400 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 30%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 665 и Snapdragon 430

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 1400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 11 нм 28 нм
Количество транзисторов - 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 Adreno 505
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 650 МГц 500 МГц
Количество ALU 96 96
FLOPS - 48 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 800 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 21МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 X6
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Сентябрь 2015 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SM6125 MSM8937
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 665 Сайт Qualcomm Snapdragon 430

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10 (83.3%)
2 (16.7%)
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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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