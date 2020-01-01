Snapdragon 665 против Snapdragon 435
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 665 (с графикой Adreno 610) и Snapdragon 435 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 665
- Меньший размер транзистора (11 против 28 нанометров)
- В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 6.4 Гбит/с)
- Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
- На 43% выше частота процессора (2000 против 1400 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 44%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 665 +150%
315
126
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 665 +134%
1371
585
AnTuTu Benchmark 8
146210
н/д
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|1400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|11 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|-
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 610
|Adreno 505
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 500
|Частота GPU
|650 МГц
|450 МГц
|Количество ALU
|96
|96
|FLOPS
|-
|48 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 6.4 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|Hexagon 536
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 21МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|X9
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2019 года
|Февраль 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SM6125
|MSM8940
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 665
|Сайт Qualcomm Snapdragon 435
Опрос
10 (83.3%)
2 (16.7%)
Всего проголосовало: 12
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