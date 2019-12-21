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Snapdragon 665 против Snapdragon 625

Snapdragon 665
Snapdragon 665
VS
Snapdragon 625
Snapdragon 625

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 665 (с графикой Adreno 610) и Snapdragon 625 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 665
  • Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 7.46 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (11 против 14 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 665 и Snapdragon 625

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 11 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 Adreno 506
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
Количество ALU 96 96
FLOPS - 124 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 7.46 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Hexagon 546
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 X9
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Февраль 2016 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM6125 MSM8953
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 665 Сайт Qualcomm Snapdragon 625

Опрос

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62 (83.8%)
12 (16.2%)
Всего проголосовало: 74

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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Алексадр 21 декабря 2019 10:27
Snapdragon 665 подходит для требовательных игр?
+12 Ответить
Root 21 декабря 2019 11:41
Это все таки процессор среднего сегмента. Где-то 80% игр 2019 года будут на нем идти без проблем, но не на максимальной графике.
+1 Ответить
Артём 06 апреля 2020 12:54
да для всех требовательных игр
0 Ответить
User 09 октября 2020 12:45
Берем вообщем Kirin 710 / 710F / 710A
0 Ответить
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