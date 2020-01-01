Snapdragon 670 против A11 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 670 (Adreno 615) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
57
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
51
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
56
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 670
- Имеет на 2 ядра больше
- Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
- Показывает на 8% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества Apple A11 Bionic
- Набирает существенно больше (на 78%) баллов в AnTuTu 8 – 316K vs 177K
- На 20% выше частота процессора (2390 против 2000 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
350
A11 Bionic +168%
939
Geekbench 5 (многоядерный)
1322
A11 Bionic +77%
2346
AnTuTu Benchmark 8
177622
A11 Bionic +78%
316853
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2000 МГц
|2390 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|256 КБ
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|4.3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 615
|Apple GPU
|Архитектура
|Adreno 600
|-
|Частота GPU
|700-750 МГц
|-
|Ядер
|-
|3
|Количество ALU
|128
|-
|FLOPS
|350 Гфлопс
|325 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.1
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Neural Engine
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1600
|2436 x 1125
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 16МП
|2x 12МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2018 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SDM670
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 670
|-
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