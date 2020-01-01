Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 670 vs Apple A9 – что лучше?

Snapdragon 670 против Apple A9

Snapdragon 670
Snapdragon 670
VS
Apple A9
Apple A9

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 670 (Adreno 615) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 670
  • Имеет на 6 ядер больше
  • Более новый - выпущен на 2 года и 11 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 15%)
  • На 8% выше частота процессора (2000 против 1850 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Набирает немного больше (на 4%) баллов в AnTuTu 8 – 177K vs 170K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 670
350
Apple A9 +55%
544
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 670 +31%
1322
Apple A9
1009
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 670 +4%
177622
Apple A9
170666

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 670 и Apple A9

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)		 2x 1.85 ГГц – Twister
Количество ядер 8 2
Частота 2000 МГц 1850 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ -
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 615 PowerVR Series 7XT GT7600
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 700-750 МГц 650 МГц
Ядер - 6
Количество ALU 128 192
FLOPS 350 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1600 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 LTE Qualcomm MDM9635M
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2018 года Сентябрь 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SDM670 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 670 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
2 (50%)
2 (50%)
Всего проголосовало: 4

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Apple A9 с Snapdragon 670, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях