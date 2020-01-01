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Snapdragon 670 против Kirin 659

Snapdragon 670
Snapdragon 670
VS
Kirin 659
Kirin 659

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 670 (с графикой Adreno 615) и HiSilicon Kirin 659 (Mali-T830 MP2 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 670
  • Показывает в 8.5 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества HiSilicon Kirin 659
  • На 18% выше частота процессора (2360 против 2000 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 20%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 670 +80%
350
Kirin 659
194
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 670 +48%
1322
Kirin 659
894
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 670
177622
Kirin 659
н/д

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 670 и Kirin 659

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.36 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ -
Техпроцесс 10 нм 16 нм
Количество транзисторов - 4 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 615 Mali-T830 MP2
Архитектура Adreno 600 Midgard
Частота GPU 700-750 МГц 900 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 128 -
FLOPS 350 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1600 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Август 2018 года Январь 2017 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM670 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 670 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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