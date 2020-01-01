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Snapdragon 670 против Kirin 9000

Snapdragon 670
Snapdragon 670
VS
Kirin 9000
Kirin 9000

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 670 (с графикой Adreno 615) и HiSilicon Kirin 9000 (Mali-G78 MP24). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 670
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
Преимущества HiSilicon Kirin 9000
  • Набирает существенно больше (в 3.8 раза) баллов в AnTuTu 8 – 677K vs 179K
  • В 3 раза выше пропускная способность памяти (44 против 14.9 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • На 56% выше частота процессора (3130 против 2000 МГц
  • Более новый - выпущен на 2 года и 3 месяца позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 670
347
Kirin 9000 +199%
1036
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 670
1322
Kirin 9000 +181%
3720
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 670
179998
Kirin 9000 +277%
677758

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 670 и Kirin 9000

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)		 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 3130 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 256 КБ -
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15.3 млрд.
TDP 9 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 615 Mali-G78 MP24
Архитектура Adreno 600 Valhall 2
Частота GPU 700-750 МГц -
Вычислительных блоков 2 24
Шейдерных блоков 128 384
FLOPS 350 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 2750 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 44 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 AI accelerator
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1600 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 16МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 LTE Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 12 -
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Август 2018 года Октябрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SDM670 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 670 -

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Комментарии

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