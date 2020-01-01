Snapdragon 670 против Kirin 9000
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 670 (с графикой Adreno 615) и HiSilicon Kirin 9000 (Mali-G78 MP24). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
89
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
80
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
91
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
87
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 670
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
Преимущества HiSilicon Kirin 9000
- Набирает существенно больше (в 3.8 раза) баллов в AnTuTu 8 – 677K vs 179K
- В 3 раза выше пропускная способность памяти (44 против 14.9 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
- На 56% выше частота процессора (3130 против 2000 МГц
- Более новый - выпущен на 2 года и 3 месяца позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
347
Kirin 9000 +199%
1036
Geekbench 5 (многоядерный)
1322
Kirin 9000 +181%
3720
AnTuTu Benchmark 8
179998
Kirin 9000 +277%
677758
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 670 и Kirin 9000
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
|1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|3130 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|256 КБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|15.3 млрд.
|TDP
|9 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 615
|Mali-G78 MP24
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall 2
|Частота GPU
|700-750 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|2
|24
|Шейдерных блоков
|128
|384
|FLOPS
|350 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|1866 МГц
|2750 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 44 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|AI accelerator
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1600
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 16МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12 LTE
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2018 года
|Октябрь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SDM670
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 670
|-
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